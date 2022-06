Salerno, fermati tre carri armati diretti in Ucraina

Tra domenica e lunedì, cinque carri armati sono partiti da Salerno per raggiungere l'Ucraina: la Polizia ne ha però dovuti fermare tre

Secondo quanto raccontato dal noto quotidiano ‘Il Mattino’, tra domenica 26 e lunedì 27 giugno, cinque carri armati italiani sarebbero partiti da Salerno in direzione Ucraina, ma alcuni di loro sarebbero stati fermati dalla Polizia. Tre di questi tank, infatti, erano sprovvisti di carta di circolazione.

Salerno, cinque carri armati partono per l’Ucraina: tre sono stati fermati

Si trattava di cinque carri armati Pzh 2000, provenienti dalla base militare di Persano diretti in Ucraina, e in quel momento fermi al casello di Mercato San Severino dell’autostrada Salerno-Caserta. La Polizia ha dovuto fermare il viaggio di tre di loro perché i trattori e i semirimorchi delle ditte private incaricate del loro trasporto erano sprovvisti della carta di circolazione e la prevista revisione periodica era scaduta, inoltre, uno dei conducenti non aveva nemmeno l’autorizzazione a guidare un mezzo pesante.

Il ritorno alla base dei tre carri armati

Per questi motivi i tre carri armati sono dovuti tornare alla base di Persano, in attesa di poter ripartire a breve. Gli altri due componenti del convoglio, invece, hanno potuto proseguire il loro viaggio senza ulteriori intoppi passando da Bologna per poi continuare fino alla Germania e arrivare in seguito a destinazione.