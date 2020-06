In seguito all'incidente Zanardi ha riportato un trauma facciale importante, con un fracasso facciale e una frattura affondata delle ossa del frontale

In seguito all’incidente che ha avuto luogo durante una staffetta in handbike, Alex Zanardi è arrivato al policlinico Santa Maria alle Scotte a Siena in gravissime condizione.

Cos’è il fracasso facciale

Alex Zanardi ha riportato “una situazione importante dal punto di vista del danno cerebrale”, con i parametri neurologi che non sono al momento valutabili.

L’impatto con il camion ha inoltre provocato un trauma facciale importante, con un fracasso facciale e una frattura affondata delle ossa del frontale. Proprio per questo motivo l’atleta è stato sottoposto ad un’operazione d’urgenza.

Giuseppe Olivieri, primario di neurochirurgia dell’ospedale delle Scotte di Siena ha dichiarato: “Zanardi è arrivato con un trauma cranico facciale importante, aveva due ossa frontali fratturate con affondamento delle stesse più quello che chiamiamo “fracasso facciale”, cioé tutte le ossa della faccia rotte”.





Ma cos’è il fracasso facciale? Dal punto di vista medico è quando la maggior parte delle ossa del volto, fronte, naso, orbita, zigomo, mascellare superiore, mandibola subiscono un trauma particolarmente violento, tanto da causare una frattura. Spesso le fratture sono multiple e instabili, con frammenti ossi che possono muoversi, andando a deformare il viso.

L’intento del primo intervento chirurgico è quello di ricomporre le fratture, cercando di riportare le ossa del volto nella loro posizione originale. Al fine di fissare le ossa vengono utilizzate placche e viti interne.