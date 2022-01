Sanremo 2022, Amadeus svela chi saranno le figure femminili che lo affiancheranno sul palco

Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo ha annunciato in diretta sul tg1 chi saranno le 5 co-conduttrici della kermesse.

Quest’anno sarà un festival di Sanremo di grandi stelle. Il direttore artistico del Festival Amadeus, ha annunciato in diretta sul tg1 chi saranno le 5 co-conduttrici che lo affiancheranno al teatro Ariston.

Sanremo 2022 figure femminili, una donna per ogni sera

Ciascuna delle seguenti figure femminili si alternerà a rotazione sul palco, ciascuna per ogni serata. Ecco quindi vedremo in ordine cronologico:

Serata n. 1: Ornella Muti

Serata n. 2: Lorena Cesarini

Serata n. 3: Drusilla Foer

Serata n. 4: Maria Chiara Giannetta

Serata n. 5: Sabrina Ferilli

Proprio la nostra “Ferillona” nazionale è stata una delle prime a commentare a caldo questa importante notizia: “Certe notizie è meglio riceverle da seduti. Buona serata a tutti!”.

Sanremo 2022 figure femminili, tra i super ospiti arriva anche Cesare Cremonini

Dopo Checco Zalone, al Festival di Sanremo arriverà un altro super ospite. Stando a quanto si apprende da ANSA si tratta di Cesare Cremonini che, in queste ultime settimane sta vivendo un grande successo grazie al singolo “Colibri”, che anticipa il nuovo album “La ragazza del futuro”.

Non sarà invece uno dei super ospiti Jovanotti, che tuttavia lo vedremo in un’altra veste vale a dire quella di autore di Gianni Morandi. Intervenuto a Radio Subasio ha dichiarato: “Io devo fare l’autore di Morandi, sono concentrato su questo e non c’ho la testa. Sarò a casa. Magari mi prendo un alberghetto a 30 km da lì e ci vediamo con Morandi come clandestini all’alba”.

Sanremo 2022 figure femminili, la smentita di Can Yanman

Infine l’attore Can Yanman ha smentito i rumors che lo avrebbero visto tra gli ospiti del festival di Sanremo 2022. In una storia pubblicata su Instagram ha dichiarato: “Non sapevo di andare a Sanremo. A me ancora non hanno detto nulla. Però lo scrivono, che vorrà dire? bah”.