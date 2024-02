Sanremo 2024, Chiara Ferragni commossa: "Piangerò per sempre per questa canz...

Sanremo 2024, Chiara Ferragni commossa: "Piangerò per sempre per questa canz...

Chiara Ferragni commossa dopo la cover a Sanremo 2024: "Piangerò sempre per questa canzone"

Chiara Ferragni ha oubblicato una storia su Instagram dove riprende la cover in diretta cantata da Clara con Ivana Spagna de “Il cerchio della vita”: “Piangerò per sempre per questa canzone”.

Sanremo 2024, Chiara Ferragni si commuove su Instagram

La serata delle cover di Sanremo 2024 ha fatto emozionare tutta Italia, con canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale, e tra i milioni di nostalgici c’era anche Chiara Ferragni che quest’anno pare essersi commossa con la versione dolce e toccante de “Il cerchio della vita”, interpretata da Clara assieme a Ivana Spagna.

Come si vede sul suo profilo Instagram, infatti, l’influencer ha pubblicato una storia in cui inquadra il palco della kermesse ligure, nel momento esatto in cui Clara e Ivana Spagna cantano la famosa colonna sonora de “Il Re Leone”.

Legame speciale

“L’influencer ha scritto: “Piangerò sempre per questa canzone”, aggiungendo l’emoticon di un leone e un cuoricino rosa.

Non è un caso infatti che l’influencer si sia commossa proprio cin questa canzone. Quando il clima in casa con Fedez era più sereno, la coppia era solita vedere “Il re Leone” assieme al figlio Leone, e si metteva a piangere ogni volta che ascoltava il brano.

Questa volta non c’era il marito a immortalare il momento, ma la presunta crisi di coppia centra poco: Fedez al momento si trova per lavoro negli USA.