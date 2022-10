Sara Manfuso intende lasciare il GF Vip: la confessione

Al GF Vip Sara Manfuso ha confessato che starebbe pensando di lasciare il reality show.

Nelle ultime ore al GF Vip Sara Manfuso ha confessato che starebbe pensando di lasciare il reality show.

Sara Manfuso vuole lasciare il GF Vip

Durante l’ultima discussa diretta del GF Vip – dove è stato largamente affrontato il caso di Marco Bellavia – Sara Manfuso ha confessato in diretta tv che starebbe pensando di lasciare il programma. “Mi è pesato tanto… Quello che è successo a Marco è una cosa enorme… Provo disagio a stare qui dentro e pensavo di non volerlo dire in puntata perché non voglio venga strumentalizzata la mia uscita…”, ha dichiarato la modella mentre il conduttore, Alfonso Signorini, le ha detto di pensare bene alla sua decisione.

Al momento anche Patrizia Moretti ha confessato di aver pensato di dire addio al programma e, come lei, anche Elenoire Ferruzzi.

Il caso Marco Bellavista

Intanto al GF Vip Ginevra Lamborghini è stata squalificata per le sue parole nei confronti di Marco Bellavia mentre Giovanni Ciacci è stato eliminato al televoto flash. I due si sono scusati in diretta tv per il loro comportamento e nel frattempo in tanti, sui social, continuano a scagliarsi contro di loro.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi nei prossimi giorni? In tanti sperano di saperne presto di più.