Addio a Mirko Lupo Olcelli: lo scialpinista è morto in un terribile incidente stradale all’età di soli 18 anni. Cosa è successo?

Un terribile lutto ha colpito il mondo dello sport quando uno scialpinista di soli 18 anni è morto: la promessa dello scialpinismo è tragicamente deceduta in un incidente stradale.

Scialpinista morto in un incidente stradale, Mirko Lupo Olcelli aveva 18 anni

Si chiama Mirko Lupo Olcelli il ragazzo rimasto vittima del terribile incidente stradale che nella mattinata di lunedì 18 dicembre ha avuto luogo lungo la statale 300 in Alta Valtellina. La promessa dello scialpinismo azzurro è deceduta sul colpo dopo essere rimasto schiacciato tra le lamiere della sua auto a causa del violentissimo impatto. A seguito della tragedia, il mondo dello scialpinismo è in lutto.

Mirko, che era originario di Sondalo, ha perso il controllo della sua auto probabilmente per via del ghiaccio presente sulla carreggiata.

Soccorsi e carriera nello scialpinismo

Sul posto, si sono prontamente recati i sanitari del 118 che hanno tentato di prestare soccorso al 18enne. Nonostante tutti gli sforzi compiuti, non è stato possibile far altro se non dichiarare il decesso sul posto dell’adolescente.

A bordo della vettura della promessa dello scialpinismo, erano presenti anche altre due persone. Una di queste era una minore, una ragazza di 16 anni, che ha riportato ferite lievi.

Nel 2022, la vittima aveva conquistato la medaglia d’argento agli Europei Under 18 nella sprint race e nella vertical race a Boì Taüll.