Mezzo milione di download in solo un giorno per l'App Immuni: il ministro per l'Innovazione ha commentato positivamente il dato.

Ottima partenza per l’App Immuni, quella che il governo ha fatto sviluppare per il tracciamento dei contagi da coronavirus: in sole 24 ore sono circa 500 mila gli utenti che ne hanno effettuato il download. Ad annunciarlo è stato il ministro per l’Innovazione Paola Pisano nel corso dell’edizione serale del Tg1.

App Immuni: 500 mila download

“Questo significa che l’applicazione è stata apprezzata nella sua semplicità e i cittadini ne hanno capito l’utilità“, ha continuato la Pisano. La rappresentante del governo ha poi aggiunto che l’Italia è il primo grande Paese in Europa che utilizza una tecnologia del genere per il contrasto del coronavirus e tra i primi paesi al mondo. Non ha mancato di ribadire come l’applicazione sia stata prodotta nel pieno rispetto della privacy della normativa italiana ed europea.

A confermare l’elevato numero di persone che l’hanno scaricata sono anche i dati di Google e Apple. Dal Play Store sono stati effettuati tra i 100mila e i 500mila download, mentre Apple non ha reso nota la cifra esatta.

L’applicazione risulta però al primo posto della classifica delle top app gratuite. Diversi utenti hanno anche già lasciato i primi commenti, naturalmente non sul funzionamento (non è ancora attiva) bensì su eventuali problemi in fase di installazione o apprezzamenti dell’interfaccia.

Dati positivi dunque, contando che il software non è ancora operativo. Esso verrà infatti sperimentato a partire dall’8 giugno e soltanto in quattro regioni italiane, ovvero Liguria, Abruzzo, Marche e Puglia. Dopo qualche giorno di prova, se tutto funzionerà come previsto, sarà utilizzabile anche su scala nazionale.