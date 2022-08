Scivolone di Mauro Icardi: posta un video con Wanda Nara, ma in realtà è di giugno

Mauro Icardi ha postato un video sui social nel tentativo di smentire la crisi con Wanda Nara. Il filmato però è vecchio.

La crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi è uno degli argomenti che più stanno tenendo banco in questi ultimi giorni. L’attaccante argentino è però incappato in uno scivolone madornale. Ha infatti condiviso sui social un video nel quale appare la moglie Wanda Nara, una condivisione questa che è apparsa come un tentativo di mettere a tacere ogni voce. Il filmato – come ha fatto però notare Fanpage.it che ha effettuato una verifica – è palesemente un falso in quanto vecchio di circa due mesi.

Icardi posta un video con Wanda Nara, ma è dello scorso giugno

L’atleta argentino ha accompagnato il filmato con parole che palesemente fanno il verso alla stampa: “Che discorso sensato”, ha scritto.

Fin qui in realtà non ci sarebbe nulla di strano se non che quanto pubblicato è facilmente verificabile da un occhio più attento. Il filmato in oggetto di fatto è ambientato in Africa dove la coppia si era recata per trascorrere dei momenti di relax proprio a giugno. La stessa Wanda aveva postato giusto qualche settimana fa uno scatto con la stessa ambientazione e pure la stessa inquadratura e posa.

Dove si trova adesso Wanda Nara?

Mentre Mauro Icardi postava il video, Wanda Nara si trovava invece a Buenos Aires dove si è recata nei giorni scorsi per inaugurare un nuovo negozio della sua linea di cosmetici. Difficile pensare dunque che si trovassero effettivamente insieme e che il filmato sia stato girato in questi giorni.