Selena Gomez si mostra su Tik Tok: “Mi rifiuto di tirare dentro la pancia”

La bellissima Selena Gomez, attrice e cantante statunitense neo 30enne, risponde su Tik Tok a chi la critica per la pancetta: “Io la mostro, adesso va di moda.” La ragazza dà un segnale importate contro il body shaming.

Selena Gomez mostra la pancia su Tik Tok: “Va di moda”

“Tira dentro la pancia“ – dice una voce, rivolta a Selena Gomez in un video postato dall’attrice su Tik Tok. “Non tiro dentro un c…. Gli stomaci veri stanno tornando fortuitamente di moda, ok?” – risponde la ragazza accarezzandosi la pancia come per confermare le sue parole.

Selena Gomez contro il body shaming: le dichiarazioni del passato

Già in passato l’artista statunitense si era mostrata particolarmente sensibile al tema del body shaming, esponendosi sempre su Tik Tok, il social su cui Selena è attualmente più attiva.

“Onestamente me ne frego del mio peso, tanto le persone fanno lo stesso le stronz*. ‘Sei troppo magra’, ‘sei troppo grassa’, ‘Non va bene’, bla, bla, bla’. Siete solo stronz*, sono perfetta come sono. Morale della storia? Ciao.”