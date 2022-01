Serena Enardu e Selvaggia Lucarelli: è scontro sui vaccini

Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro Serena Enardu e altre influencer in merito al tema dei vaccini anti-Covid.

Selvaggia Lucarelli contro Serena Enardu

Attraverso una serie di stories via social Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro alcune blogger e influencer che starebbero diffondendo, a suo dire, informazioni false riguardanti il tema dei vaccini anti-Covid.

Tra queste vi sarebbe Serena Enardu, l’ex fidanzata di Pago che, nei giorni scorsi, si è detta pentita di essersi sottoposta alla vaccinazione anti-Covid a causa di alcuni effetti collaterali da lei riscontrati dopo la somministrazione del serio. Lo stesso vale per Ramona Amodeo che, via social, ha replicato contro quanto scritto da Selvaggia Lucarelli nei suoi confronti.

“Sto cercando di ignorare il 99% delle segnalazioni che ricevo su cattivi maestri sparsi per il web, specie se si tratta di ex troniste o mitomani che passano dal promuovere bibitoni allo sconsigliare i vaccini, ma qui non si può sorvolare”, ha scritto in un post via social Selvaggia Lucarelli scagliandosi contro una delle blogger in rete.

Selvaggia Lucarelli contro i no vax

Già nei mesi scorsi Selvaggia Lucarelli si è più volte scagliato contro esponenti del movimento no-vax e, durante una manifestazione a Roma, aveva denunciato gli episodi di violenza da lei subìti mentre cercava di intervistare alcuni di essi.

Selvaggia Lucarelli: le repliche via social

Sui social Serena Enardu, Ramona Amodeo e altre influencer tirate in causa dalla giornalista hanno replicato contro di lei. “Censurare vuol dire mettere a tacere la libertà”, ha scritto Serena Enardu, mentre Ramona Amodeo ha accusato la giornalista di “dispensare odio in giro e screditare gli altri”.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Intanto in molti sui social hanno smesso di seguire i profili social delle influencer accusate dalla Lucarelli.