Serie A: la quarta classificata rischia il posto in Champions, ecco perché

Potenziale caso eccezionale in Serie A: la quarta classificata potrebbe non andare in Champions

Il quarto posto in Serie A? Potrebbe portare in Europa League e non più in Champions. È una possibilità concreta, considerata la stagione delle italiane nei tornei internazionali, e confrontandola con il regolamento vigente. Ecco tutti i dettagli e gli scenari possibili.

Ad oggi, l’Italia potrebbe portare in Champions League il prossimo anno cinque squadre, di cui due detentrici di titoli continentali

Come sappiamo, classificarsi al quarto posto in Serie A, ad oggi, significa Champions League, questa cosa adesso potrebbe cambiare: basta guardare la classifica attuale del massimo campionato di calcio italiano.

Il Napoli è primo, con uno scudetto già ipotecato e dunque posto nella prossima edizione del torneo già prenotato. La Lazio, eliminata dall’AZ Alkmaar in Conference League, è attualmente la seconda forza del campionato e dunque al momento risulta abbastanza probabile che possa fare i bagagli per i sorteggi di Champions. Roma, Milan e Inter – con Atalanta un po’ più dietro -, nonostante i risultati altalenanti in campionato sarebbero ancora in lizza per i restanti posti, a cui potrebbe aggiungersi la Juventus, in base a cosa sentenzierà il Coni il prossimo 19 aprile.

Cosa prevede il regolamento? Ogni Federazione può iscrivere nella lista delle squadre partecipanti alla Champions fino a un massimo di cinque società. Se le vincenti di Champions ed Europa League dovessero piazzarsi dal quinto posto in giù, secondo le norme Uefa, soltanto 3 squadre, in base alla classifica, si qualificherebbero in Champions, con la quarta che andrebbe in Europa League.

Gli scenari possibili

In poche parole se l’Inter, al momento quinta forza del campionato, dovesse chiudere la stagione con questo piazzamento, vincendo la Champions sarebbe automaticamente qualificata all’edizione 23/24, con buona pace della quarta classificata, che andrebbe invece in Europa.

Situazione analoga per Juventus e Roma: se la seconda, attualmente terza, si qualificherebbe in Champions senza stravolgere alcunché – anche vincendo l’Europa -, il discorso cambierebbe se il trofeo continentale dovesse andare in mani bianconere. La Juve, adesso settima, finirebbe di diritto in Champions il prossimo anno.

È anche vero che l’Italia potrebbe fare filotto ed occupare tutte e cinque gli slot ad essa dedicati, se entrambi gli scenari sopra elencati si realizzassero: Guardando la classifica attuale, Napoli, Lazio e Roma andrebbero di diritto in Champions. Se Inter e Juventus vincessero rispettivamente Champions ed Europa conquisterebbero i restanti due slot. Non troppo bene il Milan, che così, nonostante il quarto posto, dovrebbe accontentarsi di disputare l’Europa League il prossimo anno.

Certo, si tratta comunque di ipotesi non troppo probabili, ma ad oggi comunque possibili. Staremo a vedere come si evolverà una delle stagioni più imprevedibili ed elettrizzanti del calcio italiano moderno.