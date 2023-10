Cosa sta succedendo in casa Napoli? Potrebbero arrivare dei grandi cambiamenti nella squadra. Rudi Garcia potrebbe essere esonerato.

Serie A, Napoli: Rudi Garcia rischia l’esonero

Possibili cambiamenti in vista in casa Napoli. Rudi Garcia potrebbe essere esonerato. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, la seconda in campionato in otto giornate, Aurelio De Laurentiis ha iniziato a riflettere se continuare con l’allenatore francese. La notizia è stata riportata da Massimo Ugolini di Sky Sport. L’inizio di stagione del Napoli campione d’Italia, il primo dopo Spalletti, non sembra rispettare le alte aspettative. La squadra è a quattordici punti in otto giornate, con quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte.

Rudi Garcia rischia l’esonero: l’incontro

L’avventura di Rudi Garcia a Napoli potrebbe interrompersi improvvisamente dopo solo quattro mesi. Il 15 giugno, con un tweet, Aurelio De Laurentiis ha annunciato l’arrivo del nuovo allenatore, che ha firmato un contratto biennale, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Nella giornata di oggi, lunedì 9 ottobre, si è tenuto un incontro tra l’allenatore azzurro e gli stati generali del Napoli. Sono ore molto importanti per la squadra. Aurelio De Laurentiis dovrà prendere una decisione, dopo aver voluto fortemente l’ex Roma dopo l’addio di Spalletti.