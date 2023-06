Serie A, Spezia-Verona 1-3: Montipò para un rigore e salva la porta scaligera

Tutto è pronto per il grande match Verona-Spezia che ha segnato l’epilogo ufficiale di questo campionato di serie A 2022-2023. C’è molto per cui lottare in questa serata di domenica 11 giugno: in palio c’è la permanenza in serie A. Tra gli ospiti “illustri” che saranno presenti al Mapei Stadium di Reggio Emilia ci sarà anche il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, notoriamente “tifosissimo” della squadra gialloblu.

Serie A, le formazioni ufficiali di Spezia Verona

Di seguito vediamo quali sono le due formazioni schierate in campo dai due allenatori: