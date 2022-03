Ricciarelli ancora assente al GF Vip: Signorini ignora le parole di Soleil sulla soprano.

La semifinale del GF Vip, trasmessa giovedì 10 marzo 2022, ha visto Katia Ricciarelli ancora assente. Non è stato solo questo dettaglio a confermare la presunta lite tra Alfonso Signorini e la soprano, ma anche l’atteggiamento del conduttore davanti alle parole di Soleil Sorge.

Ricciarelli ancora assente dal GF Vip

Tra Katia Ricciarelli e Alfonso Signorini sembra davvero guerra aperta. Dopo l’uscita della soprano dal GF Vip, la “Vippona” ha partecipato alla diretta una sola volta, dopo di che si è ritirata dalle scene. L’ultima puntata, quella della semifinale, l’ha vista ancora assente, per cui il chiacchiericcio sulla presunta lite con il conduttore si è riacceso in un lampo. Sembra che Katia e Alfonso abbiano discusso per due motivi: i rimproveri di Signorini, avvenuti nel segreto del camerino e mai davanti alle telecamere, e la presenza di Clarissa Selassié in studio.

Signorini muto davanti alle parole di Soleil

Sia Alfonso che Katia non si sono espressi sulla presunta lite, ma nell’ultima diretta del GF Vip è andata in onda una scena che sembra confermare la guerra in corso. Soleil Sorge, approdata in studio per la prima volta, ha commentato il suo percorso nella Casa più spiata d’Italia. Ad un certo punto, l’influencer ha guardato verso il parterre degli ex “Vipponi” e ha provato a cercare la Ricciarelli.

Appena ha fatto il suo nome, però, Alfonso ha tagliato corto, non le ha dato peso e l’ha mandata sedere insieme agli altri. Insomma, Signorini ha volutamente cambiato argomento.

Katia sparita dalla circolazione

Nel frattempo, Katia è sparita dalla circolazione. I suoi social tacciono e i fan non hanno più notizie di lei. Di certo, il fatto che la Ricciarelli non si sia presentata in diretta per accogliere l’amica Soleil Sorge è indicativo.

Parteciperà alla finalissima del GF Vip? Molto probabilmente no.