Soleil Sorge ha lasciato un regalo per Sophie Codegoni all'interno della casa del GF Vip.

Nella casa del GF Vip 6 Soleil Sorge e Sophie Codegoni avevano instaurato uno splendido rapporto d’amicizia, e quando l’influencer è stata eliminata dal gioco l’ex corteggiatrice ha accusato il duro colpo. Per consolarla Soleil avrebbe deciso di lasciarle un regalo.

Soleil Sorge: il regalo per Sophie

Sophie Codegoni è rimasta molto provata dall’eliminazione di Soleil Sorge dal GF Vip e, dopo 6 mesi di convivenza, le due giovani influencer avevano instaurato uno splendido rapporto. Nelle ultime ore Sophie ha mostrato un anello che sarebbe appartenuto a Soleil e che la stessa influencer le avrebbe lasciato come ricordo. “Questo me l’ha lasciato Sole prima di uscire”, ha dichiarato Sophie, visibilmente nostalgica nei confronti della sua amica.

Soleil: l’eliminazione

In tanti sui social si sono sfogati contro l’eliminazione di Soleil dal GF Vip e per molti l’influencer avrebbe dovuto essere la vincitrice di questa edizione dello show. Dayane Mello, una delle migliori amiche dell’influencer, si è sfogata via social affermando che il televoto fosse truccato:

“Sono delle truffe. Ma sì ragazzi, certo che dico che è una truffa. Perché assolutamente tutto il Brasile stava votando per me e che strano il televoto flash sempre tutto bloccato in questa maniera da un momento all’altro.

Ma dai, ma mi prendono per cosa? Mica sono nata ieri. Ragazzi sappiamo già che questo programma, sappiamo il vincitore, loro lo sanno già il vincitore, lo sappiamo già. Quindi siamo qui per cosa? Diamo voti e non perdiamo la speranza, però è tutta rotta questa roba qua”, ha tuonato la modella.