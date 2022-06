Simona Ventura furiosa, volo cancellato prima di salire a bordo: “È una vergogna”

Simona Ventura è apparsa furiosa sui suoi social per il volo cancellato proprio quando stava per rientrare dal soggiorno napoletano.

Cattiva pubblicità per WizzAir: Simona Ventura ha mostrato il velivolo sul quale sarebbe dovuta salire quando all’improvviso è stato cancellato. Sui suoi social ha aggiornato i fan.



Simona Ventura furiosa per il volo cancellato: le sue parole

Sul suo profilo Instagram, la Ventura ha pubblicato un video in cui mostra il disagio causato a lei, al compagno e ad altri 300 passrggeri che sarebbero dovuti salire sull’aereo WizzAir in partenza da Napoli.

“Siamo qui con questa compagnia WizzAir, ci hanno cancellato il volo da Napoli in questo istante, ci ributtano in aeroporto. Ci sono 300 persone a terra, ma stiamo scherzando? È una vergogna. State attenti a questa compagnia qui”, ha detto Simona Ventura domenica 19 giugno, quando stava per tornare da Napoli.

Nel video, inoltre, si vede il suo compagno e altri passeggeri che si lamentano con il personale di bordo.