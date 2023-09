Simona Ventura, la reazione alle scuse di Arisa a Belve: "Non è scontato"

Simona Ventura, la reazione alle scuse di Arisa a Belve: "Non è scontato"

Simona Ventura, la reazione alle scuse di Arisa a Belve: la conduttrice commossa per le parole della cantante.

Nel corso della prima puntata di Belve, Arisa ha rilasciato una bellissima intervista a Francesca Fagnani. La cantante, tra le tante cose, ha rivolto le sue scuse a Simona Ventura. La reazione della conduttrice non si è fatta attendere.

Simona Ventura: le scuse di Arisa a Belve

Arisa, ospite di Belve, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. Non solo, Rosalba Pippa ne ha approfittato per scusarsi pubblicamente con Simona Ventura, con la quale aveva litigato durante X Factor. Quel momento l’ha descritto come quello “più basso” della sua carriera ed è assolutamente pentita dell’atteggiamento avuto con Super Simo.

Simona Ventura commossa dalle scuse di Arisa

Dopo le scuse di Arisa a Belve, Simona Ventura ha voluto spendere qualche parola di ringraziamento per lei. Via social, ha dichiarato:

“Cara Arisa sei dolce! Ti ringrazio perché nel nostro mondo non è affatto scontato chiedere scusa, anzi! Ci eravamo già chiarite ‘in privato‘, ma questo attestato a Belve con Francesca Fagnani mi ha commosso!”.

Simona Ventura: parole di stima per Arisa

Simona ha concluso riservando ad Arisa parole di stima:

“Anch’io ti voglio bene, ti ritengo una delle (se non la più bella) voce della canzone italiana contemporanea, e aspetto, come abbiamo fatto in passato, di sentire i tuoi pezzi! Quelli si, davvero immortali! A presto”.