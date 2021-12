Soleil difende Gianmaria Antinolfi: “Sophie dovrebbe sentirsi in colpa”

GF Vip, Soleil Sorge difende Gianmaria Antinolfi e attacca Sophie Codegoni: "Come fa a non sentirsi in colpa nei suoi confronti?"

L’avvicinamento tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip 6 non è stato visto di buon occhio da molti concorrenti del reality. Soleil Sorge ha commentato la vicenda difendendo Gianmaria Antinolfi.

GF Vip, Soleil Sorge difende Gianmaria Antinolfi: l’attacco a Sophie

Soleil parlando di diverse cose con Biagio D’Anelli ha detto la sua anche su questa vicenda, difendendo Gianmaria, che aveva avuto un flirt proprio con Sophie in questi mesi: “Anche Sophie come fa a non sentirsi in colpa nei confronti di Gianmaria…”

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Soleil, Biagio D’Anelli afferma di credere che anche Alessandro Basciano si sarebbe dovuto fare più di qualche scrupolo prima di avvicinarsi così tanto a Sophie Codegoni: “Le cose si fanno in due…”

GF Vip, Soleil Sorge difende Gianmaria Antinolfi: la chiave del gioco

Successivamente il fulcro del discorso dei due si sposta e Soleil spiega qual è secondo lei il segreto per andare avanti nel reality: “Sai quale è l’arma vincente di questo gioco? È essere sé stessi…”. Un qualcosa che alla influencer è sempre riuscito bene.