Gf Vip 6: un nuovo personaggio è pronto a entrare nella casa

Alfonso Signorini ha annunciato che un attore si appresta a entrare nella casa del Gf Vip 6. Di chi si tratta?

Nella prima serata di lunedì 27 dicembre andrà in onda su Canale 5 la puntata n. 30 del Grande Fratello Vip 6. Questo sarà l’unico appuntamento della settimana. Il programma infatti non sarà trasmesso, come avviene invece spesso, il venerdì successivo.

Gf Vip 6: Kabir Bedi entrerà nella casa

Il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato che nella casa del Grande Fratello entrerà un nuovo concorrente, ovvero Kabir Bedi. L’attore sarà il 35esimo concorrente della sesta edizione del Gf Vip, la più lunga di sempre (è iniziata il 13 settembre 2021 e terminerà il 14 marzo 2022).

Gf Vip 6: Kabir Bedi si collegherà dall’hotel in cui si trova

Secondo le anticipazioni Mediaset, il 27 dicembre Kabir Bedi sarà collegato dall’albergo in cui sta passando la quarantena anti-Covid-19 ed entrerà nella casa più spiata d’Italia nelle settimane successive.

Gf Vip 6: chi è Kabir Bedi

Kabir Bedi, nato a Lahore, in India, il 16 gennaio 1946, viene da tutti ricordato per aver interpretato Sandokan nell’omonimo sceneggiato televisivo degli anni Settanta. Nel 2004 ha preso parte all’Isola dei famosi, condotta da Simona Ventura, arrivando secondo dietro Sergio Muniz.

