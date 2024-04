Il sorteggio del tabellone per il prestigioso torneo di Montecarlo, tappa fondamentale del circuito Masters 1000

Il sorteggio del tabellone per il prestigioso torneo di Montecarlo, una tappa fondamentale del circuito Masters 1000 che si disputa sulla terra rossa del Principato, ha delineato le prospettive di giocatori come Jannik Sinner e Matteo Berrettini in vista dell’evento che si terrà dal 7 al 14 aprile.

Jannik Sinner: Un percorso agevole?

Sinner, dopo le sue recenti vittorie agli Australian Open, all’ATP 500 di Rotterdam e al Masters 1000 di Miami, inizia direttamente al secondo turno, evitando il primo match. Questo potrebbe offrirgli un inizio apparentemente agevole per continuare il suo straordinario percorso nel torneo.

Possibili sfide per Sinner e Berrettini

Il percorso di Sinner verso un potenziale quarto di finale potrebbe vederlo confrontarsi con giocatori del calibro di Alexander Bublik, Borna Coric, Jan-Lennard Struff o Sebastian Baez. Nel frattempo, un potenziale rematch della finale di Miami con Grigor Dimitrov potrebbe essere un momento significativo. Dal canto suo, Matteo Berrettini si troverà ad affrontare il serbo Miomir Kecmanovic al suo debutto nel torneo.

Sfide interessanti nel tabellone

Altri giocatori italiani come Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti dovranno affrontare sfide impegnative nei primi turni. Nel resto del tabellone, Novak Djokovic inizierà il suo cammino contro Roman Safiullin o un qualificato, mentre Lorenzo Musetti dovrà vedersela con un avversario temibile come Taylor Fritz. Per quanto riguarda Carlos Alcaraz, una delle nuove promesse del tennis, il suo debutto sarà contro Felix Auger-Aliassime o un qualificato, con l’occhio sempre attento ad un possibile quarto di finale contro Casper Ruud.