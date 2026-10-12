Lo speleologo è rimasto intrappolato dopo il crollo di una parte della volta della grotta a Gorropeddu. Vigili del Fuoco e Soccorso alpino sono impegnati nella rimozione dei detriti.

Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso per liberare lo speleologo rimasto intrappolato in una grotta nelle campagne di Urzulei, in Ogliastra, dopo il crollo di una parte della cavità. Vigili del Fuoco e Soccorso alpino sono al lavoro da ore per rimuovere i detriti e raggiungere l’uomo, che secondo le prime informazioni sarebbe ancora vivo e vigile.

Le operazioni, rese difficili dalla fragilità della roccia e dalla presenza di massi instabili, proseguono anche con il supporto di squadre specializzate arrivate in elicottero.

Trenta soccorritori e squadre specializzate impegnati nel salvataggio dello speleologo

Sul posto è stato predisposto un Posto di comando avanzato per coordinare gli interventi, sotto la direzione del comandante dei Vigili del Fuoco di Nuoro, Salvatore Corrao.

Sono coinvolti circa 30 operatori, tra cui i tecnici del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico, le squadre SAF (Speleo Alpino Fluviali), il personale del distaccamento di Tortolì, la Protezione civile di Dorgali e i sanitari del 118. A rafforzare il dispositivo sono intervenute anche 16 unità USAR Medium, specializzate nella ricerca e nel soccorso in ambienti complessi, trasportate in elicottero dall’Aeronautica Militare dalla base di Decimomannu.

È inoltre previsto l’arrivo di altri tecnici esperti nella disostruzione, tre provenienti dall’Italia centrale e otto dalla Sardegna, per accelerare le operazioni. La priorità resta liberare il passaggio e raggiungerlo, affrontando le difficoltà legate alla presenza di detriti e alla fragilità della struttura rocciosa. Le attività proseguono senza interruzioni, con la necessità di procedere con la massima cautela per evitare nuovi crolli.

Speleologo intrappolato in una grotta a Urzulei: proseguono le operazioni di soccorso

Le operazioni di recupero dello speleologo rimasto intrappolato in una cavità naturale a Gorropeddu, nelle campagne di Urzulei, in provincia di Nuoro, proseguono senza sosta dalla domenica pomeriggio. L’uomo, un giovane che stava esplorando la grotta, è rimasto bloccato in seguito al crollo di una parte della volta, che ha riversato pietre e detriti lungo il passaggio, impedendogli di uscire.

Secondo le prime informazioni dell’Adnkronos, sarebbe ancora vivo e vigile, ma per raggiungerlo i soccorritori devono procedere con estrema prudenza. Le condizioni dell’area rendono infatti particolarmente difficile l’intervento: oltre alla notevole quantità di materiale che ostruisce l’accesso, la roccia è friabile e sono presenti massi instabili che potrebbero provocare ulteriori cedimenti. Per questo motivo, i tecnici stanno lavorando alla rimozione manuale dei detriti, cercando di liberare gradualmente il cunicolo senza compromettere la sicurezza dell’uomo e delle squadre impegnate nel salvataggio.