La semifinale di Coppa Italia tra Milan e Juve si conclude in parità. Sui social Salvini critica l'arbitro Valeri: "Poteva indossare la maglia bianconera".

Le polemiche post Milan Juve non si placano: Salvini attacca Valeri, arbitro della semifinale di andata di Coppa Italia, gettando benzina sul fuoco. La gara si è conclusa con un pareggio di 1-1, con i gol di Rebic e di Cristiano Ronaldo.

Matteo Salvini è da sempre un grande tifoso rossonero e ha commentato la sfida tra la sua squadra del cuore e i campioni d’Italia in carica. L’ex ministro ha pubblicato un post su Instagram in cui si mostra particolarmente furioso nei confronti dell’arbitro Valeri colpevole, a detta di Salvini, di alcune decisioni sfavorevoli per i rossoneri.

Milan Juve, Salvini contro Valeri

In particolar modo, i tifosi milanisti accusano Valeri per la prima ammonizione a Theo Hernandez e il rigore concesso per fallo di mano di Calabria. A fine partita, il tecnico del Milan Pioli si è sfogato: “Il Milan è stato sicuramente danneggiato dal rigore. Ero presente alla riunione con Rizzoli. In Cagliari-Brescia, c’era stato un fallo di rigore di Cerri che stato colpito sul braccio dal pallone mentre era girato ed è stato detto che non andava fischiato il rigore. Ogg la situazione è identica. Prima c’era un fallo netto su Ibrahimovic che non è stato fischiato. Sinceramente sono un po’ confuso, non riesco a capire queste situazioni sui tocchi di mano”.

Sui social Matteo Salvini ha commentato sarcasticamente, invitando l’arbitro a indossare direttamente la maglia juventina.

La gara di ritorno si giocherà a Torino in data 4 marzo 2020.

Il Milan dovrà compiere una vera impresa: Ibrahimovic, Hernandez, Kessie e Castillejo non potranno scendere in campo per squalifica.