Alcuni giocatori della Fiorentina hanno presentato dei sintomi sospetti e sono stati sottoposti a tampone per coronavirus. Patrick Cutrone, German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli sono risultati positivi ai test. Tuttavia, assicura la società con un messaggio su Twitter, sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze.

Coronavirus Fiorentina, positivi alcuni giocatori

“ACF Fiorentina – recita il messaggio su Twitter – comunica che, a seguito alla positività al Coronavirus-COVID-19 di Dusan Vlahovic, in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli.

Sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze”.