In un periodo di incertezza su innumerevoli fronti, anche il futuro del neo allenatore del Cagliari Walter Zenga sembra essere a rischio. Nel caso non riprendesse il campionato, l’ex portiere dell’Inter potrebbe lasciare il club senza gare ufficiali.

Cagliari, futuro di Zenga in bilico

Il mondo del calcio da più di un mese si è adattato all’emergenza coronavirus, e tutti i calciatori cercano di tenersi allenati come possono nelle rispettive abitazioni. Ancora non si sa quando la Serie A scenderà in campo, ma a Cagliari la situazione appare complicata per Walter Zenga.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, l'ex allenatore di Catania e Palermo avrebbe dovuto esordire sulla panchina del Cagliari, ma la sospensione delle competizioni ha di fatto rimandato il suo esordio a data da destinarsi.





Traghettore senza barca

L’ex portiere dell‘Inter ha infatti firmato un contratto fino al 2021, subentrando a Maran come traghettore e disputando per adesso un’amichevole contro l’Olbia.

Nel caso però non si ripartisse, infatti, il suo destino sarebbe già segnato, perché a quel punto la società potrebbe nuovamente puntare ad altri profili più rinomati.

Le restanti 13 giornate da disputare sarebbero servite per dimostrare alla società del presidente Giulini la bontà dela sua leadership, per cercare di terminare la stagione in maniera dignitosa, e quindi aumentare in questo modo le chances di confermarsi sulla panchina anche per la prossima stagione. Non è da escludere poi che arrivi roprio da Zenga la volontà di lasciare anzitempo il club, accettando possibili proposte da qui a giugno.