Due tesserati dell’Atletico Madrid sono risultati positivi al coronavirus. Come si legge dal comunicato ufficiale: “Tra i risultati conosciuti oggi sono emersi due casi di positività.

Le persone sono state isolate nelle rispettive case e i risultati sono stati immediatamente comunicati alle autorità sanitarie spagnole e portoghesi, UEFA, Federcalcio spagnola reale, Federazione portoghese e Consiglio sportivo superiore. Allo stesso modo, è stato attivato il protocollo di azione corrispondente previsto per questi casi, che richiede che vengano effettuati nuovi test PCR sulla prima squadra e membri della spedizione a Lisbona e sui contatti più stretti dei casi positivi, e ciò motiva i cambiamenti nei programmi di formazione, nella struttura e nello sviluppo di viaggi e alloggi nella capitale portoghese”.

Non è ancora chiaro se si tratta di membri della squadra, dello staff tecnico o dei dirigenti. Giovedì 13 agosto, alle ore 21, è in programma il match dei quarti di finale di Champions League che vedrà scendere in campo Atletico Madrid e Lipsia. Altri test verranno quindi ripetuti prima dell’incontro di Coppa in modo tale da poter monitorare la situazione.

