Grazie alla vittoria per 2-1 contro il Bayer Leverkusen l'Inter accede alla semifinale di Europa League

L’Inter ha vinto con il risultato di 2-1 la partita di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Un ottimo risultato per la squadra allenata da Antonio Conte che conquista la semifinale della competizione.

Inter in semifinale

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Getafe, l’Inter vince 2-1 contro il Bayer Leverkusen.

I nerazzurri sul campo neutro di Dusseldorf hanno trovato il doppio vantaggio a inizio partita, sbloccando il risultato al 15′ con Barella. Circa cinque minuti dopo il raddoppio dell’Inter grazie ad una rete di Lukaku. Poco dopo il gol del Bayer Leverkusen con Havertz.

Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” dopo la partita contro il Bayer Leverkusen, Romelu Lukaku ha dichiarato: “Miei record? La vittoria di oggi per noi è molto importante.

Il Bayer Leverkusen è una squadra forte con un allenatore forte, oggi la nostra difesa ha fatto ancora una buona partita. Per me l’uomo partita è stato Nicolò Barella, maturità, qualità… veramente un grande giocatore. Fisicamente e mentalmente noi stiamo bene, stiamo crescendo e dobbiamo fare di più. Dobbiamo finire la partita in maniera più veloce. Abbiamo vinto ed è la cosa più importante, per noi tutte le partite saranno delle finali! Dobbiamo prepararci bene perché la semifinale sarà importante e dobbiamo essere pronti”.