Cristiana Sinagra, madre di Diego Armando Maradona Junior, ha pubblicato una foto per "salutare" El Pibe de Oro

La notizia della morte di Diego Armando Maradona ha scosso tutto il mondo del calcio e non solo. Sono tantissimi i messaggi arrivati al defunto Pibe de Oro e alla sua famiglia da parte di tanti volti noti del mondo dello sport ma anche solamente appassionati.

In modo particolare sono diverse le iniziative proposte dalla città di Napoli e dai napoletani dove i suoi vecchi tifosi non lo hanno mai dimenticato e, anzi, lo ricordano ora più che mai. Particolare rilevanza anche la vicinanza mostrata ai parenti dell’ex 10 argentino come si nota anche dal recente post su Facebook di Cristiana Sinagra, madre di Diego Armando Maradona Junior.

Maradona, il messaggio della madre di Diego Junior

Con un post social, la donna che 34 anni fa aveva avuto Diego Junior, nato appunto dalla relazione col Pibe de Oro, ha voluto condividere il suo “amore” incondizionato per il padre del ragazzo accompagnando le sue parole con una foto dei tre felici e sorridenti. “Tu per me non andrai mai via”, ha scritto Cristiana Sinagra su Facebook. “Ti ameremo per sempre e tu lo sai, ci mancherai da morire”.

Il tutto seguito da una valanga di emoticon di cuori a testimonianza del grande affetto per Maradona.

Diversi i commenti ricevuti alla foto, quasi tutti di condoglianze per lei e per suo figlio che, attualmente, affronta un’altra grande battaglia, quella contro il coronavirus che lo ha colpito alcune settimane fa e che ancora non gli dà tregua.