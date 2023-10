Squalifica per il giocatore della Juve Nicolò Fagioli, indagato per le scommesse illegali. La stagione del calciatore è finita.

Il calciatore della Juventus Nicolò Fagioli, implicato nel caso delle scommesse illegali, dovrà fare i conti con una squalifica di sette mesi più altri cinque da affrontare in percorso di recupero.

Squalifica per Fagioli per le scommesse illegali: cosa prevede il patteggiamento

Le scommesse illegali sono costate al centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli 12 mesi di squalifica. Stando all’accordo con la procura federale della Figc, cinque mesi previsi dalla sanzione sono stati “commutati in prescrizioni alternative”. Il giocatore, inoltre, dovrà pagare un’ammenda di 12.500 euro. A quanto si apprende, la squalifica scadrà il prossimo 17 maggio ossia poco prima della fine del campionato di Seria A che giungerà al termine il 26 maggio 2024. È evidente che la stagione di Fagioli non la Juve sia giunta a capolinea dato che la squadra non giocherà le coppe europee.

“Riguardo le prescrizioni alternative, Fagioli dovrà partecipare ad un piano terapeutico della durata minima di 6 mesi e ad un ciclo di almeno 10 incontri pubblici, da svolgersi nell’arco di 5 mesi, presso Associazioni sportive dilettantistiche, Centri federali territoriali, Centri per il recupero dalla dipendenza dal gioco d’azzardo, e comunque secondo le indicazioni e il programma proposti dalla Figc”, ha riferito la Federcalcio.

“La Procura Federale vigilerà sul rispetto di quanto indicato e, in caso di violazioni, adotterà i provvedimenti di propria competenza, ai sensi del CGS, con risoluzione dell’accordo e prosecuzione del procedimento disciplinare dinanzi agli Organi giudicanti di giustizia sportiva”, continua la nota.

Nel caso in cui Fagioli non rispettasse l’accordo, la sanzione attualmente stabilità verrà sostituita con quella che verrà stabilita alla fine del procedimento sportivo.

Gli avvocati del giocatore della Juve: “Porterà avanti un piano terapeutico”

“Con l’accordo raggiunto, si chiude la partita della collaborazione attiva con la Procura Figc e ne inizia un’altra, ancora più importante per Nicolò, che lo porterà al completo recupero psicofisico e gli consentirà di tornare in campo per confermare il suo immenso talento”, hanno dichiarato gli avvocati che rappresentano il giocatore della Juventus, Luca Ferrari e Armando Simbari.

“Nei prossimi mesi, Nicolò non solo porterà avanti il piano terapeutico già avviato con il dott. Jarre a cui responsabilmente si è affidato, ma avrà l’occasione di diventare un punto di riferimento per i tanti giovani che guardano a lui e ai grandi campioni dello sport come esempio da seguire, grazie agli incontri con i centri federali e enti di recupero dalla dipendenza da gioco che verranno definiti di comune accordo e in piena collaborazione con la Figc”, hanno continuato i legali del calciatore. “Nicolò è un patrimonio del calcio italiano che, siamo certi, il calcio italiano saprà recuperare e mettere al centro del suo progetto. È già al lavoro, si allena, continuerà ad allenarsi con determinazione e non vede l’ora di tornare in campo”.

Per quanto riguarda l’inchiesta della Procura di Torino sulle scommesse illegali, Fagioli è uno dei tre calciatori sinora coinvolti nelle indagini. Oltre al giocatore della Juve, infatti, sono indagati anche Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo.