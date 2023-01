Startup innovative in Italia: un trend in crescita

Un’indagine della Direzione per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy conferma il trend di crescita delle start up innovative in Italia. Il report evidenzia anche un aumento del valore medio di produzione delle startup, il più alto di sempre.

Un’indagine svolta recentemente dalla Direzione per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha confermato il trend di crescita delle startup innovative in Italia. Si tratta solitamente di imprese giovani, con un alto valore tecnologico e grandi potenzialità di crescita, che rappresentano un punto importante della politica industriale italiana. Hanno la sede produttiva in Italia e il loro fatturato non supera i 5 milioni di euro, non sono quotate in un mercato regolamentato e non distribuiscono utili, ma hanno un grande successo.

L’indagine ha evidenziato anche l’aumento del valore medio di produzione delle startup, il più alto di sempre, il balzo della produzione complessiva e la crescita dell’attivo medio.

Startup innovative in Italia: i dati

Le Regioni più virtuose sono Lombardia, Lazio e Campania. Gli importi finanziair ammontano a quasi 2.5 miliardi di euro a fronte di 14.000 operazioni di finanziamento, con un incremento del 68% dopo il 60% dello scorso anno. In crescita anche i prestiti garantiti dal Fondo di garanzia (FGPMI).

Il trend è in crescita anche per le startup innovative con oltre 1,9 mld di euro di finanziamenti erogati, mentre il Fondo di Garanzia ne ha garantiti 1,5 mld con oltre 1,400 imprese finanziate. Ci sono anche gli incubatori certificati, che offrono servizi a sostegno delle startup innovative e beneficiano di agevolazioni con l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese. Secondo fonti di StartupItalia tra gli investitori troviamo i venture capital indipendenti, fondi corporate venture capitale e governativi, in crescita del 45%. In lieve calo la quota finanziata dall’equity crowdfunding. I settori che attraggono più capitali risultano essere software, fintech e biotech, seguiti poi da immobiliare, energia ed ecommerce, foodtech.

I campioni del Made in Italy che hanno avuto più successo nel 2022 sono stati Scalapay, Casavo e Satispay.