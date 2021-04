Stefano De Martino: flirt in corso con una ballerina di Amici?

Stando ad alcuni rumors delle ultime ore, pare che possa esserci un nuovo flirt nella vita sentimentale di Stefano De Martino.

Mai come questo anno, Amici di Maria De Filippi, sta facendo il botto in termini di pubblico e di ascolti, non solo il sabato sera su canale 5, ma anche sui social. I gossip intorno ai protagonisti della scuola più famosa d’Italia non si fermano mai.

Dopo che la scorsa settimana, tra la delusione del pubblico, a lasciare il programma è stata Rosa, adesso, le attenzioni dei fanatici di gossip si sono spostate su Martina. Sono diversi giorni, infatti, che stando ad alcune voci maliziose, la ballerina della squadra di Lorella Cuccarini potrebbe aver il flirt con uno dei giurati della trasmissione. Il giudice in questione sarebbe Stefano De Martino. Come tutti sanno, Stefano viene da una seconda separazione dalla sua ormai ex moglie Belen Rodriguez, mamma Di suo figlio Santiago.

Nella giornata di giovedì 8 aprile 2021, si è registrata la quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, che andrà in onda sabato 10 su Canale 5. Proprio in questa occasione, secondo alcuni, potrebbe esserci stata la prova del presunto flirt.

Il presunto flirt ad Amici

Stando ad alcune anticipazioni, infatti, nel corso della puntata del Serale c’è stata una sfida di ballo che ha visto coinvolte Serena e Martina, su un guanto di sfida lanciato dalla maestra Alessandra Celentano.

In questa occasione, Stefano avrebbe votato proprio Martina e non la brava ballerina classica di Alessandra Celentano. Questa votazione, dunque, avrebbe fatto nascere molti sospetti nel web. Sta di fatto, però, che anche Stash ha votato Martina. Subito dopo la registrazione, su Twitter sono stati numerosi i commenti da parte dei fan della trasmissione. Mentre in molti sostengono questa assurda teoria, altri non sembrerebbero credere al pettegolezzo. Sta di fatto che, quasi sicuramente, si tratta unicamente di un pettegolezzo nato sul web. Ricordiamo, infatti, che Martina sta vivendo una sorta di relazione con Aka, altro allievo della scuola. La differenza di età, inoltre, rispetto a Stefano è anche tanta.