“Tanto vinco io”. Jessica Selassié non demorde: di notte torna a rincorrere Alessandro e Sophie

Falcidiata dalle critiche dei suoi coinquilini e del pubblico del GF Vip, alla povera Jessica Salassié non resta altra scelta che gettare la spugna.

Ma lei non ci pensa neanche. O magari ci pensa, ma non intende alzare bandiera bianca.

La tenace principessa non ha alcuna intenzione di darla vinta a Sophie Codegoni. Crede ancora di avere delle chance e, al termine della trentesima puntata, torna a rincorrere il bel Basciano in giro per la casa. Un comportamento tanto perseverante quanto imbarazzante che scatena l’ilarità dei telespettatori notturni.