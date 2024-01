Nel corso della notte, un terremoto di magnitudo 3.0 ha colpito la provincia di Ancona, con epicentro nel comune di Corinaldo: non ci sono stati danni a cose o persone.

Terremoto in provincia di Ancona: scossa a Corinaldo

Paura in provincia di Ancona, nella notte, per un terremoto di magnitudo 3.0. L’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha rilevato l’epicentro del sisma nell’area del comune di Corinaldo, con ipocentro a soli 16.3 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma fortunatamente non si segnalano danni a persone o cose. Il terremoto è stato rivelato con precisione alle ore 3:22 della scorsa notte e ha svegliato molti cittadini di Corinaldo che si sono spaventati per il tremore della terra.

Terremoto in provincia di Ancona: scosse nelle Marche

Le Marche possono essere considerate una zona sismica e, soprattutto nella fascia costiera settentrionale e nella zona appenninica, episodi come quello avvenuto la scorsa notte non possono certo definirsi una rarità. Durante tutto il ‘700, poi, le scosse che colpivano la regione erano ancora più frequenti e soprattutto pericolose: negli ultimi secoli l’attività tellurica si è notevolmente ridotta.