TikTok, Hunter Nelson: "Ho 21 anni e mia figlia 15, nessuno mi prende sul serio"

Hunter Nelson è diventata parecchio seguita su TikTok, soprattutto dopo che ha pubblicato un video dal contenuto ambiguo.

La ragazza, 21 anni, ha fatto intendere di avere una figlia di 15 anni e che, a causa della poca differenza di età tra loro, nessuno la prende sul serio.

“Io che guido lungo la strada mi rendo conto di avere 21 anni e una figlia quindicenne“, così ha esordito Hunter Nelson su TikTok. La ragazza, originaria del Kentucky, ha condiviso sul social in questione un video piuttosto ambiguo.

Ascoltandola, sembra che si stia lamentando della poca differenza d’età che c’è tra lei e sua figlia. Possibile che la tiktoker abbia messo al mondo una bambina quando aveva soltanto 6 anni? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore.

Nel filmato, che in poche ore ha collezionato 8,2 milioni di visualizzazioni, Hunter ha proseguito:

“Nessun altro genitore o membro dello staff del suo liceo mi prenderà sul serio. Riesco già a sentire le persone che mi chiedono in che classe sono quando vado ai suoi eventi. Come posso insegnarle a guidare quando riesco a malapena a scendere in strada?”.