Tina Cipollari e Gianni Sperti: quali sono i loro cachet a Uomini e Donne

Tina Cipollari e Gianni Sperti sono senza dubbio due dei volti di punta di Uomini e Donne. Ma quanto ammontano i loro guadagni al celebre programma tv? Secondo indiscrezioni sarebbero cifre da capogiro.

Gianni Sperti e Tina Cipollari: i cachet

Gianni Sperti e Tina Cipollari sono due dei volti storici di Uomini e Donne e senza dubbio si tratta anche dei protagonisti meglio pagati del famoso dating show. Secondo indiscrezioni i loro compensi ammonterebbero a ben 2000 euro a puntata, per un totale di crica 16mila euro al mese. I due non hanno mai confermato simili indiscrezioni e in tanti tra i fan dei social sperano di saperne di più in futuro.

L’amicizia tra Tina e Gianni

Tina e Gianni Sperti sono diventati ottimi amici proprio grazie al dating show di Maria De Filippi e i due non hanno fatto segreto di avere uno splendido rapporto anche al di fuori del programma tv. “Al telefono con me è spesso dolce e materna, sue qualità che conoscono solo le persone più intime”, ha dichiarato Gianni Sperti in merito all’opinionista vamp che, secondo indiscrezioni, avrebbe ritrovato l’amore dopo la fine della sua relazione con il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara.

Tina confermerà l’indiscrezione prima o poi?

Quella tra lei e Vincenzo è stata un’unione duratura che, secondo i rumor, sarebbe naufragata a un passo dall’altare. Precedentemente Tina era stata legata a Kikò Nalli, hair staylist ed ex volto del GF Vip, padre dei suoi tre figli (rimasti a vivere insieme a lei dopo il loro addio).