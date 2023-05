Tina Turner e l'Italia: dal programma "Luna Park" a Eros Ramazzotti

Nel corso della sua vita, Tina Turner ha incontrato lungo il suo cammino l’Italia più volte. L’artista si è esibita in Italia con due feature, “Cose della vita” e “Teach Me again”, cantando rispettivamente con Ramazzotti ed Elisa. Non tutti sanno inoltre che la cantante prese parte come ospite fissa ad una trasmissione nella nostra televisione di Stato alla fine degli anni ’70. Scopriamo in che modo il legame tra Tina Turner e l’Italia si è intrecciato.

Tina Turner, il legame tra la cantante e l’Italia: il varietà con Pippo Baudo

L’Italia ha sempre accolto in modo caloroso l’arrivo di Tina Turner. La cantante, in effetti, ci ha scelto più volte per le sue apparizioni in pubblico: nel 1971 si esibì in Rai con l’allora marito Ike Turner (esiste su YouTube un video al riguardo ndr.), cantando il successo Proud Mary, mentre nel 1979 approdò alla “corte” di Pippo Baudo, prendendo parte in qualità di ospite fissa nel varietà “Luna Park”.

Le apparizioni a Sanremo

Tina Turner tornò in Italia altre volte: la cantante ha partecipato in diverse occasioni al Festival di Sanremo ed in particolare nelle edizioni del 1979, 1990, 1996 e 2000. Nel 1997 la voce di Tina Turner entra nella nostra storia con la meravigliosa “Cose della vita” cantata con Eros Ramazzotti. Nel 2006 ha inciso insieme ad Elisa il brano “Teach me Again”. Il singolo è stato inserito nella pellicola “All the invisibile children”.