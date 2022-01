Tommaso Zorzi contro Soleil Sorge: “Se fosse stata con me al GF Vip mi avrebbero espulso”

Tommaso Zorzi si è scagliato contro Soleil Sorge, concorrente del GF Vip 6.

Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip 5, ha commentato la nuova edizione del programma e ha dichiarato che, se fosse stato presente anche in questa (dove partecipa Soleil Sorge) probabilmente lo avrebbero espulso.

Tommaso Zorzi contro Soleil Sorge

Dopo essersi scagliato contro Katia Ricciarelli, Tommaso Zorzi ha scagliato una frecciatina contro Soleil Sorge e ha affermato che, se fosse stato presente anche lui nella sesta edizione del programma insieme a lei, probabilmente sarebbe stato espulso:

“La cosa che più mi preoccupava era trovarmi davanti ad una Soleil.

Perché io sono sicuro che… diciamo che la diplomazia non mi appartiene. Quindi se fossi stato con lei… non ce l’avrei potuta fare. Perché è importante anche quello. Cioè, oltre a come sei tu è importante chi ti mettono insieme in gioco. Perché se veramente ci fosse stata una Soleil… Che poi io l’ho conosciuta nella vita e non credevo essere così e ci sono delle volte che mi sono detto ‘io se fossi stato lì mi avrebbero espulso’.

Perché a quel punto te le dico tutto e ti dico quello che penso. Anche consapevole del mio destino inevitabile”, ha affermato.

Tommaso Zorzi contro Katia Ricciarelli: le parole

Di recente l’influencer aveva detto la sua anche in merito a Katia Ricciarelli, finita nell’occhio del ciclone per alcune delle affermazioni fatte al GF Vip 6.

“Vorrei poter dare della “vecchia scrofa” alla Ricciarelli con la stessa facilità che ha lei nell’usare il termine “ric***0ne”.

Ma per fortuna ho un’educazione che me lo impedisce“, aveva affermato l’influencer.

Tommaso Zorzi: la vita privata dell’influencer

Polemiche escluse si tratta di un periodo roseo per Tommaso Zorzi: l’influencer è oggi felice accanto al fidanzato Tommaso Stanzani e da poco ha traslocato in una casa più grande. Per lui e il ballerino ci saranno novità in futuro?