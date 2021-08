Tommaso Zorzi e Stanzani: le vacanze d’amore alle Eolie

Tommaso Zorzi ha postato sui social alcune foto dei suoi baci bollenti a Tommaso Stanzani, con cui sta trascorrendo le sue vacanze estive.

A circa due mesi dal loro primo avvistamento insieme Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sembrano essere più innamorati che mai: i due stanno trascorrendo una vacanza da sogno alle Eolie.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: le vacanze

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani non si nascondono più: sui social l’influencer e il ballerino hanno postato alcune immagini delle loro vacanze da sogno alle Eolie, tra baci e abbracci appassionati.

I due hanno iniziato a frequentarsi circa due mesi fa e, benché non avessero nascosto la loro liaison, non avevano parlato apertamente ai fan della relazione. In tanti tra i fan hanno esultato nel vedere i loro due beniamini finalmente insieme e sono in tanti a sperare che la loro storia sia destinata a durare.

Per Tommaso Zorzi quella con l’ex ballerino di Amici è la prima storia importante dopo un lungo periodo da single: lui stesso aveva ammesso – durante la sua partecipazione al GF Vip 5 – di essere piuttosto sfortunato in amore.

Oggi accanto a Tommaso Stanzani – che ha 5 anni meno di lui – Tommaso Zorzi sembra finalmente aver ritrovato la felicità.

Tommaso Zorzi: gli ex fidanzati

In passato Tommaso Zorzi ha avuto una storia d’amore con il designer Armando Codemi mentre una delle più recenti è stata quella con l’influencer Iconize, alias Marco Ferrero, finito nell’occhio del ciclone per aver finto di aver subito un’aggressione omofoba.

Tommaso Zorzi: Aurora Ramazzotti

Tommaso Zorzi ha ben presto presentato il suo nuovo fidanzato anche alla migliore amica Aurora Ramazzotti, con cui si è definitivamente riappacificato dopo la fine del GF Vip 5 (di cui è stato vincitore). I due avevano vissuto un periodo di lontananza a causa perché Zorzi si sarebbe sentito “ignorato” da alcuni comportamenti di Aurora, da sempre molto presente col suo fidanzato, Goffredo Cerza. Al GF Vip Zorzi aveva ammesso che la causa del suo “dissapore” con Aurora sarebbe stata colpa sua: “Ho un carattere difficile, vedo sempre le cose brutte.

Ad esempio, con Aurora faccio sempre così, vedo solo le sue cose brutte. Infatti abbiamo litigato”, aveva ammesso, e ancora: “Non ci sentiamo dal 23 luglio e lei è un pezzo del mio cuore. Prima di entrare Michelle mi ha mandato un messaggio, mi ha detto di farci pace perché ci stiamo entrambi male, ed è vero. Ci vogliamo un bene folle, non c’è nulla che non faremmo l’uno per l’altro, lei è la mia migliore amica e io sono il suo migliore amico. Eppure sono mesi che non ci sentiamo perché sono fatto così. Anche lei è dura, abbiamo entrambi un carattere di m***a, ma ci vogliamo bene. E abbiamo litigato”.