Tragedia a Torino, dove un uomo è morto dopo essere inciampato in un marciapiede maldestramente rattoppato. Parte la denuncia del figlio.

I lavori di rifacimento dell’asfalto in alcune aree di Torino facevano discutere da tempo i residenti. Ora più che mai, dopo la morte di un pensionato che stava passeggiando in strada Altessano con la moglie in un tratto dove il marciapiede è stato rattoppato malamente. Il figlio ha denunciato il comune di Torino.

Un marciapiede impraticabile a Torino, pieno di rattoppi di asfalto e buche. Così è morto l’81enne Lelio Mancin, che stava passeggiando con la moglie in strada Altessano.

Era il 19 ottobre quando è inciampato in una buca cadendo rovinosamente a terra, procurandosi 4 fratture al viso e una alla colonna cervicale.

Questa è stata la prima diagnosi dei medici dell’ospedale dove è stato trasportato in ambulanza e dove poche ore dopo il suo cuore ha smesso di battere a causa di gravi complicazioni, dovute anche a condizioni di salute non ottimali dove insisteva una polmonite bilaterale che ha sovraccaricato l’organismo fino a portare a un fatale infarto.

La rabbia del figlio dell’anziano morto a causa di un marciapiede malridotto di Torino

“È assurdo, da tempo denunciavo la pericolosità della zona”. La rabbia è tanta per il figlio Danilo, che insieme alla madre ha deciso di sporgere denuncia verso il comune di Torino.

“La morte di mio padre si poteva evitare”.

Per la maggior parte scrostato, con rattoppi e mini porzioni di asfalto che formano piccoli e pericolosi scalini, il marciapiede in strada Altessano è davvero impraticabile ed è così da anni.

Lelio non è l’unico ad essere caduto in quel punto.

“Da tempo segnalo la pericolosità di quel marciapiede praticato da tanti anziani” e a lui fa eco il consigliere comunale Andrea Russi, incolpando i tagli della giunta Lo Russo sulla manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi.