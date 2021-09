Uomini e Donne, Veronica Ursida torna nello show? La sua risposta

Veronica Ursida sarà di nuovo nel cast di Uomini e Donne? Lei stessa ha risposto alle domande dei fan a tal proposito.

Dopo il confronto avuto con Armando Incarnato a Uomini e Donne Veronica Ursida non ha più fatto ritorno all’interno dello show ma sono in tanti a chiedersi se prima o poi deciderà di tornare. Lei stessa ha risposto alle domande dei fan a tal proposito.

Veronica Ursida torna a Uomini e Donne?

Mentre il suo ex compagno, Armando Incarnato, sarà di nuovo nel cast del dating show di Maria De Filippi, Veronica Ursida è assente dal programma ormai da diverso tempo. A quanto pare sarebbe escluso un suo ritorno all’interno dello show per questa nuova edizione e a tal proposito la stessa Veronica Ursida ha risposto alle domande dei fan, senza escludere la possibilità di un suo ritorno in futuro: “Mai dire mai nella vita! E sono grata alla trasmissione per molte cose”, ha dichiarato.

Durante agosto sono state registrate 4 nuove puntate del programma, e nel cast saranno come sempre presenti anche alcuni volti delle precedenti edizioni.

Veronica Ursida: il lavoro

Attualmente, l’ex dama del Trono Over fa più di un lavoro: da circa tre anni lavora con CentroMeteoItaliano, ha un negozio a Roma e inoltre è una wedding planner. Per quanto riguarda la sua vita privata dopo la liaison con Armando Incarnato Veronica Ursida ha mantenuto il massimo riserbo e non è chiaro se oggi sia presente qualcuno di speciale nel suo cuore.

Veronica Ursida e Armando Incarnato: lo scontro

Il rapporto tra Veronica Ursida e Armando Incarnato è finito nel peggiore dei modi e a tal proposito lei stessa ha affermato: “La sottoscritta è arrivata al limite della pazienza, della decenza e della sopportazione e quindi esorto il Signorino, che tanto professa di essere cambiato – ma che per me non è un uomo, è un ominicchio, come già gli dissi l’altro anno in trasmissione, e non penso neanche che sia cambiato perché un uomo non offende o insinua cose che non sono reali su persone che non possono rifendersi – a non parlare mai più di me né a dire una parola fuori posto nei miei confronti.

Se vuole parlare di me lo deve fare quando sono presente, un uomo fa parlare non alza i toni, non è arrogante e ascolta la persona che ha davanti a sé”, aveva tuonato Veronica Ursida durante il loro ultimo scontro all’interno del programma.