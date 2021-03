Valentina Ferragni ha sedotto i fan dei social con uno scatto a dir poco bollente.

L’influencer Valentina Ferragni ha condiviso sui social uno scatto in cui non indossa il reggiseno: la foto ha fatto il pieno di lodi e complimenti da parte dei fan.

Valentina Ferragni senza reggiseno

Sui suoi canali social Valentina Ferragni, sorella minore di Chiara Ferragni, ha condiviso uno scatto bollente di un suo shooting a Viareggio.

Nell’immagine l’influencer ha un chiodo slacciato e non indossa il reggiseno: “Ho tirato su le mie t*tte per farle sembrare più grandi”, ha scritto scherzosa nella didascalia alla foto.

In passato Valentina Ferragni è stata spesso vittima di attacchi da parte degli haters per via della sua forma fisica. In più d’un caso lei stessa ha replicato alle critiche affermando di piacersi così com’è: “Continuo a ricevere messaggi (privati e pubblici) in cui mi si “vieta” di mostrare il mio corpo perché “faccio troppo schifo” e per decenza pubblica dovrei evitare. Allora manco al mio peggio nemico direi mai cose di questo genere e ovviamente lo si fa solo per far sentire la gente di merd*, per farla sentire piccola e sminuirla; e indovinate chi me l’ha scritto? Guarda caso una ragazza”, ha risposto in un caso la ragazza.

Oggi Valentina è felicemente fidanzata con il fashion blogger Luca Vezil, e come sua sorella Francesca Ferragni ha espresso il desiderio di conoscere quanto prima la sua nipotina, Vittoria Lucia Ferragni, nata il 23 marzo scorso.