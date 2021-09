Valentina Vignali, l’appello della famosa cestista: “Ho perso il mio cane, aiutatemi”

"Ho bisogno di voi. Abbiamo cercato Muffin fino a tarda notte, ma niente", ha detto in lacrime la famosa modella e cestista Valentina Vignali.

Proseguono gli impegni di lavoro per Valentina Vignali, famosa cestista e ormai celebre modella che fa successo persino sui social, ma ora il suo cuore è solo per Muffin: il cane della Vignali, infatti, pare si sia allontanato da casa e di lui per ora non c’è più alcuna traccia.

La paura è che qualcuno lo abbia rapito. Ai fan ha dato tutte le indicazioni necessarie affinché il suo cucciolo possa essere rintracciato, ma per ora nessuna bella notizia. La cestista non trattiene le lacrime.

Valentina Vignali ha perso il suo cane, l’appello

Condividendo sui social da oltre 2 milioni di follower la triste notizia, Valentina Vignali ha lanciato un appello chiedendo aiuto ai fan.

“Ho bisogno di voi! Lo abbiamo cercato fino a tarda notte ma niente.

Ieri Muffin verso le 21.30 si è smarrito nei pressi del Dejavú, un pub in via dei Laghi a Marino (Roma). È un Golden Retriever americano di 9 mesi, color caramello, dolcissimo e giocherellone, pesa quasi 40 kg, è maschio intero, microchippato ma al momento era senza medaglietta. Abbiamo già allertato tutti i veterinari e canili di Roma sud, messo annunci sui gruppi di animali dispersi e oggi pomeriggio proveremo con i cani molecolari.

Se qualcuno lo vedesse può scrivere a me o Lorenzo su direct. A tutti gli altri che sono preoccupati per lui, grazie per il vostro affetto ma non mandatemi messaggi (vi aggiorno io tramite stories quando ho news) perché rischiamo di intasare la posta e non vedere messaggi importanti di avvistamenti. Grazie di cuore a chi condividerà”, si legge in un post pubblicato su Instagram, accompagnato da due foto del suo splendido (e dolcissimo) Muffin.

Valentina Vignali ha perso il suo cane, le sue parole in lacrime

“Sono stata insultata perché su Instagram ho condiviso delle storie chiedendo aiuto per il ritrovamento del mio cane e perché sui gruppi Facebook ho messo numeri di telefono di amici e non direttamente il mio. Vi rendete conto di quello che potrebbe succedere se pubblicassi il mio contatto? La gente mi chiamerebbe anche per cavolate che niente hanno a che fare con il cane”, ha sottolineato in lacrime Valentina Vignali.

Per lavoro la cestista e modella ha dovuto momentaneamente lasciare Roma dopo “una notte in bianco“, ma di partire non ha “per niente voglia”. Ai fan, con le lacrime agli occhi, ha detto: “Vi aggiorno. Lo so che siete col fiato sospeso insieme a me. Siamo come una persona sola in questo momento. Per ora purtroppo non ci sono ancora novità. La zona è stata tappezzata di volantini”.

Infine i ringraziamenti a chi, con messaggi e di persona, si è messo alla ricerca di Muffin.

Valentina Vignali ha perso il suo cane, i ricordi vissuti insieme

Mentre prosegue con gli impegni lavorativi, come ha dichiarato la stessa Vignali, i suoi pensieri sono solo per Muffin. Sui social quindi, oltre alla richiesta d’aiuto in cui vengono riportate tutte le informazioni necessarie per ritrovare il suo cane, ha pubblicato anche un breve video che mostra uno dei momenti più dolci vissuti insieme.

Il reel è accompagnato da una didascalia nella quale si legge: “Muffin dove sei? Ne hai combinata un’altra delle tue, stavolta ci stai facendo preoccupare tantissimo. Ti sto pensando così forte che ti troveremo, te lo prometto, ma tu aiutaci, abbiamo bisogno di te. Non vedo l’ora di riabbracciarti e di vederti sorridere”.