Valentino Rossi sarà padre, i genitori: “È una gioia”

Valentino Rossi ha annunciato che sarà presto padre per la prima volta. La notizia ha riempito di gioia papà Graziano e mamma Stefania.

Valentino Rossi sarà papà per la prima volta

Poche settimane dopo aver annunciato il suo ritiro dalla motoGP, Valentino Rossi ha rivelato che avrà la sua prima figlia insieme alla fidanzata, la modella Francesca Sofia Novello. La notizia è stata accolta con gioia dai tanti fan, amici e colleghi della coppia, e ovviamente non potevano mancare dall’esprimere la loro gioia anche papà Graziano e mamma Stefania, i genitori del celebre campione.

“So che diventerò nonno, ma non so cosa deve fare un nonno.

Ma confesso che sto provando una sensazione davvero piacevole”, ha dichiarato commosso Graziano Rossi, mentre la madre di Valentino ha dichiarato: “E’ una gioia. Sono davvero felice. La bimba nascerà più o meno in primavera”. Tra i tanti che hanno fatto gli auguri a Valentino e a Francesca Sofia Novello per l’arrivo della loro prima figlia vi sono anche Alessandro Cattelan, Elio degli EELST, Jovanotti, Paola Turani e moltissimi altri.

Valentino Rossi: l’annuncio

Con una foto ironica in cui Valentino indossa camice bianco e stetoscopio, lui e Francesca Sofia Novello hanno annunciato la gravidanza: “Dopo un’attenta visita possiamo comunicarvi chela Franci è incinta! Aspettiamo una bambina”, ha scritto il campione, che ha da poco annunciato il suo addio al motociclismo. Già in passato Valentino Rossi aveva confessato di aver iniziato a sognare una famiglia tutta sua insieme alla fidanzata, a cui è legato dal 2016.

“È un po’ che ci penso, credo di avere trovato la ragazza giusta. Uno o due figli: si può fare. Anche perché dopo passano gli anni e ti annoi, così invece ne vale la pena”, ha ammesso.

Valentino Rossi: l’amore

La storia d’amore tra Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello è diventata ben presto importante e lo stesso campione ha ammesso di aver compreso da subito che lei fosse la persona giusta per lui: “Ho avuto molte fidanzate con cui sono stato insieme diverso tempo ma ho capito subito che non ci avrei passato tutta la vita insieme e in 3-4 situazioni mi sono salvato per un pelo”, ha dichiarato, e ancora: “Con la mia morosa di oggi è una cosa diversa. Il matrimonio? Al momento mi interessa di più un figlio ma se a un certo punto mi guarda negli occhi e mi fa capire che ci tiene, allora va bene”.