Verissimo, Federica Cappelletti parla di Paolo Rossi: le anticipazioni

Nella puntata di Verissimo di sabato 27 novembre 2021, Federica Cappelletti si racconterà in una splendida intervista che ha rilasciato a Silvia Toffanin, in quest’occasione ricorderà il marito Paolo Rossi, scomparso ormai da un anno, ossia nel dicembre del 2020.

Scopriamo alcune anticipazioni in merito all’intervista rilasciata da Federica Cappelleti nel salotto di Silvia Toffanin.

Verissimo, Federica Cappelletti parla del marito Paolo Rossi

Nell’appuntamento settimanale di sabato 27 novembre 2021, Silvia Toffanin, padrona di casa di Verissimo, accoglierà nel suo salotto televisivo, Federica Cappelletti, la moglie del calciatore Paolo Rossi, scomparso nel 2020.

Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni trapelate in merito all’intervista, la Cappelletti ha ripercorso insieme alla Toffanin tutti i momenti vissuti al fianco del marito Paolo Rossi.

Verissimo, Federica Cappelletti e il racconto della malattia di Paolo Rossi

A Verissimo, Federica Cappelletti ha raccontato del periodo della malattia vissuta da Paolo Rossi, quella stessa malattia che se l’è portato via e ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo stimavano come professionista sportivo e lo amavano come perosna.

Alla Toffanin, la Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, ha raccontato che i sintomi della malattia che ha colpito il calciatore hanno cominciato a manifestarsi intorno a marzo 2020, quando la coppia all’epoca tornò da un viaggio alle Maldive.

Un dimagrimento sospetto di Paolo Rossi, un controllo medico e infine l’inaspettata diagnosi: tumore.

Nonostante la notizia del terribile male, la moglie di Paolo Rossi ha raccontato che entrambi hanno lottato per combattere fino all’ultimo respiro del campione.

Verissimo, Federica Cappelletti racconta Paolo Rossi in un libro

A Verissimo, Federica Cappelletti ha anche annunciato l’imminente uscita del suo libro, che si intitolerà Per sempre noi due, il volume sarà disponibile in tutte le librerie dal 30 novembre 2021 e si configura come il racconto del dolore vissuto dalla donna per la perdita di Paolo Rossi.

Ecco alcune delle parole spese da Federica Cappelletti per Paolo Rossi, nell’intervista rilasciata a Verissimo, che sarà mandata in onda sabato 27 novembre 2021: