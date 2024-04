Nuovo bollettino medico per Vingegaard, il vincitore del Tour de France, caduto ieri durante il Giro dei Paesi Baschi

Peggiorate le condizioni del ciclista Jonas Vingegaard: frattura di una clavicola e diverse costole oltre ad una contusione polmonare e un pneumotorace.

Il nuovo bollettino medico per Vingegaard dopo l’incidente

«Un ulteriore esame ha rivelato che soffre anche di una contusione polmonare e di pneumotorace. Le sue condizioni sono stabili e ha riposato bene la notte. Rimane in ospedale. Ha riportato la frattura di due vertebre cervicali e di due vertebre toraciche. Per fortuna non ci sono danni neurologici né altre lesioni gravi o traumi cranici. Attendiamo anche la valutazione ortopedica che verrà fatta sulla colonna vertebrale».

L’incidente di Vingegaard

A circa 35 km della conclusione, una maxi-caduta ha segnato l’esito della gara: a essere coinvolto per primo è stato Jonas Vingegaard, che ha impattato violentemente su una canalina di cemento a bordo strada restando poi fermo a terra per diversi minuti prima di venire immobilizzato e portato in barella con l’ossigeno su un’autoambulanza.

Le condizioni degli altri campioni coinvolti nell’incidente con Vingegaard

Gli altri campioni caduti sono meno gravi: Remco Evenepoel sarà in Belgio nella giornata di venerdì per sottoporsi a un’operazione alla clavicola e per svolgere ulteriori esami.

Primoz Roglic non ha invece riportato fratture, a differenza dell’australiano della UAE Emirates Jay Vine, che si è rotto una vertebra cervicale e due vertebre toraciche.