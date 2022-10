Wanna Marchi e la figlia fanno causa all’Isola: “Vogliamo partecipare”

Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile vorrebbero partecipare a un reality show. Tutto quello che c'è da sapere.

Wnna Marchi e sua figlia, Stefania Nobile, hanno confessato di avere in corso una causa con L’Isola dei Famosi perché, in passato, si sarebbero viste rifiutare l’offerta per prendere parte al programma.

Wanna Marchi e Stefania Nobile: la causa

Ora che hanno scontato la loro pena in carcere Wanna Marchi e Stefania Nobile sono impazienti di tornare in tv e, la figlia della nota truffatrice di televendite, ha affermato che sarebbe in corso una causa per la loro partecipazione mancata all’Isola dei Famosi. Quando iniziò infatti a circolare la voce in merito alla presunta partecipazione delle due al programma tv si sollevò un polverone in rete e infine il loro contratto venne stracciato.

“C’è una causa. Vorrei tanto fare una petizione e far decidere agli italiani se possiamo partecipare a un reality. Non capisco perché un camionista che va in carcere e poi esce torna a fare il camionista e noi non possiamo fare la televisione visto che siamo la televisione. L’Isola mi piacerebbe molto il Grande Fratello mi verrebbe meno bene, non mi spaventa ovviamente stare chiusa in una casa dopo essere stata in carcere”, ha dichiarato la figlia di Wanna Marchi, che ha anche ammesso di essere interessata al GF Vip (anche se secondo lei i personaggi al suo interno non sarebbero abbastanza famosi):

“Non chiamiamolo GF Vip perché nessuno li conosce quelli che sono al Grande Fratello.

Facciamo un’edizione nuova: amanti di vip, amici di vip, parenti di vip. Allora si. Mi piacerebbe avere questo riscatto sai per cosa? I ragazzi ventenni non ci conoscono o meglio, conoscono solo il peggio della nostra storia ma non sa cosa facessimo in televisione. Ora con questa serie, ci conoscono meglio e sanno che non recitavamo una parte. Eravamo così a casa e in tv.”

Senza dubbio un’ipotetica partecipazione di Stefania Nobile e Wanna Marchi a un programma di questo tipo non mancherebbe di sollevare polemiche in rete e tra i fan delle due c’è anche chi si chiede se davvero madre e figlia riusciranno a realizzare il loro proposito, specie viste le loro ultime dichiarazioni in merito al loro mancato pentimento riguardo alle truffe da loro perpetrate.