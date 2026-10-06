Paura all’alba a Cervia, dove una 43enne è stata aggredita in un parco e trascinata a terra da un 28enne, accusato di aver tentato di violentarla. Le sue urla hanno attirato l’attenzione di una residente, che ha lanciato l’allarme permettendo l’intervento dei carabinieri.

Tentata violenza sessuale a Cervia, residente dà l’allarme: arrestato 28enne

È stato arrestato nelle prime ore di domenica un 28enne di origine senegalese, accusato di aver trascinato una donna all’interno di un parco di Cervia, nel Ravennate, e di aver tentato di abusare sessualmente di lei. Come riportato dall’Ansa, a chiedere aiuto è stata una residente della zona, insospettita dalle urla e dal pianto della vittima, una 43enne di Cesenatico.

Quando i carabinieri sono arrivati nel parco, avrebbero trovato il giovane sopra la donna, che era in lacrime. I militari gli avrebbero ordinato di fermarsi e di alzarsi, ma il 28enne avrebbe reagito dandosi alla fuga a piedi. Ha attraversato la vicina Adriatica, senza curarsi del traffico e dei veicoli in transito, prima di essere raggiunto e fermato da una pattuglia del Radiomobile.

La denuncia della donna dopo la violenza e la convalida dell’arresto

Secondo quanto riferito dalla vittima, il giovane, che non aveva mai incontrato prima, l’avrebbe avvicinata intorno alle 4.30, mentre stava camminando in direzione del centro di Cervia. La donna ha raccontato che il 28enne l’avrebbe trascinata e immobilizzata a terra, tentando di violentarla. La gip, come riportato dal Resto del Carlino, avrebbe convalidato l’arresto e disposto per l’indagato la custodia cautelare in carcere con l’accusa di tentata violenza sessuale.

Il 28enne, descritto come disoccupato, senza fissa dimora e con diversi precedenti di polizia, pare abbia scelto di non rispondere alle domande del giudice. Restano ora da chiarire tutti gli aspetti della vicenda, mentre proseguono gli accertamenti sull’accaduto.