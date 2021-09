Al Bano: “Perché io e Jasmine abbiamo detto no al GF Vip”

Al Bano Carrisi ha spiegato perché lui e sua figlia Jasmine non hanno accettato di partecipare al GF Vip.

Al Bano e Jasmine: il rifiuto al GF Vip

Anche Al Bano Carrisi e la sua figlia più piccola, Jasmine, avrebbero dovuto prendere parte al Grande Fratello Vip 6.

All’ultimo i due hanno rifiutato l’offerta e lo stesso Al Bano ha svelato: “La proposta era arrivata sia a lei sia a me, ma quello è un tipo di programma che non vedo adatto per noi due. Voglio però precisare che la decisione di Jasmine di dare forfait non è stata influenzata dalla nostra famiglia”, ha affermato. oggi Jasmine sogna di affermarsi come cantante e forse anche per questo ha preferito non accettare un ruolo nel reality show.

Al Bano e sua figlia non sono stati riconfermati neanche per The Voice Senior, dove avevano avuto in precedenza il ruolo di giurati.

Al Bano a Ballando con le Stelle

A quanto pare Al Bano avrebbe accettato un ruolo nel talent di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, di cui sarà uno dei nuovi concorrenti a partire da questo autunno (il programma inizierà il 16 ottobre su Rai Uno). In tanti tra i fan del programma non vedono l’ora di sapere quali saranno le novità che riguarderanno Al Bano durante la sua partecipazione allo show.

Al Bano: la vita privata

Oggi Al Bano ha ritrovato la serenità accanto a Loredana Lecciso, con cui aveva vissuto un momento di crisi nel 2019. I due hanno trascorso l’ultimo anno a Cellino San Marco, dove il cantante possiede la sua prestigiosa tenuta. A Cellino sarebbe stata presente anche l’ex moglie di Al Bano, Romina Power, con cui notoriamente Loredana Lecciso non è in buoni rapporti. La cantante statunitense era rimasta bloccata in Italia a causa dell’emergenza Coronavirus e a causa di alcuni problemi di salute, ma sembra che durante il lockdown non vi siano stati problemi tra lei e il resto della famiglia di Al Bano.

Oggi i due cantanti sono riusciti a trovare un equilibrio nonostante la loro separazione e le divergenze del passato (in particolare quelle legate alla figlia Ylenia, che Romina non ha mai smesso di cercare e che invece Al Bano ha dato per morta).