Al Gf Vip 6 Kabir Bedi ammette di non conoscere Soleil Sorge: la replica dell’influencer

Da poco entrato nella casa del GF Vip, Kabir Bedi ha candidamente ammesso di non sapere chi sia Soleil Sorge né che lavoro faccia

Entrato da pochissimo nella casa del Grande Fratello Vip, Kabir Bedi sembra ancora piuttosto spaesato, faticando ad ambientarsi nelle dinamiche già in corso a Cinecittà. Il celebre attore protagonista di Sandokan non ha tuttavia nascosto il fatto di non conoscere la gran parte dei suoi coinquilini, tra cui anche Soleil Sorge.

Così, nei giorni scorsi, trovandosi in zona relax con l’influencer italo-americana, le ha domandato espressamente come mai si trovi all’interno della casa e quale sia il suo lavoro all’esterno.

Soleil reagisce alla domanda di Kabir Bedi

La reazione di Soleil non si è fatta certo attendere. Con estrema sincerità, l’ex volto di Uomini e Donne di Maria De Filippi ha infatti provato a dare una descrizione della sua professione.

“Lavoro con la moda attraverso il digital. Comunico con i brand che devono fare una campagna per il lancio di determinate cose”, ha dunque esordito la gieffina in risposta a un attonito Kabir Bedi.

Non paga di ciò, la Sorge ha inoltre continuato precisando: “Vado agli eventi di lancio delle nuove collezioni, alle sfilate”. Sarà dunque stata appagata la sete di curiosità di Kabir Bedi, che si ritrova a dover convivere con Vipponi perlopiù a lui del tutto sconosciuti?