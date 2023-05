Alessandro Murgia: gesto inaspettato per la figlia avuta da Vittoria Deganello

Dopo la nascita della piccola Ginevra, Alessandro Murgia ha fatto un gesto del tutto inaspettato nei confronti della figlia avuta da Vittoria Deganello.

Alessandro Murgia: la figlia avuta da Vittoria Deganello

Qualche settimana fa, il calciatore Alessandro Murgia è diventato papà per la terza volta. La bimba, la piccola Ginevra, è nata nel corso di una relazione extraconiugale avuta con Vittoria Deganello. Quest’ultima, quando ha scoperto di essere incinta, ha deciso di portare avanti la gravidanza e, stando a quanto raccontato da lei stessa sui social, ha vissuto 9 mesi in completa solitudine. Appena la bambina è venuta alla luce, però, Alessandro si è recato in ospedale.

Il gesto di Alessandro Murgia per la figlia

Alessandro Murgia, oltre alla piccola Ginevra, è papà di Dea e Niccolò, avuti dalla moglie Eleonora Mazzarini. Quando Vittoria ha annunciato la gravidanza si è scatenato un vero e proprio inferno e in molti hanno accusato il calciatore di non volersi assumere le sue responsabilità. Nelle ultime ore, però, il fratello dell’ex Vippona Nicole ha messo a segno un gesto che smentisce il chiacchiericcio.

Alessandro Murgia papà fiero di 3 bambini

Dopo la nascita della piccola Ginevra, Alessandro ha aggiornato la sua biografia Instagram. Sulla sua pagina ufficiale si legge:

“Papà di Dea, Niccolò e Ginevra”.

Questo gesto basterà per mettere a tacere il chiacchiericcio? Staremo a vedere.