Nel 2014 Aldo Palmeri e Alessia Cammarota hanno detto “sì” davanti alle telecamere del celebre dating show Uomini e Donne. La coppia, nata sotto gli occhi attenti del pubblico, ha poi accolto tre figli, così noti da essere spesso descritti come i “tre frutti d’amore” della famiglia. Dopo quasi un decennio di convivenza, la notizia della loro separazione è emersa tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, sottolineando come persino le storie più seguite possano cambiare rotta.

La fine del loro matrimonio è stata annunciata direttamente dagli interessati, senza l’intervento di comunicati stampa o pettegolezzi mediatici. Nonostante il divorzio, entrambi hanno ribadito l’importanza di un rapporto sereno per il benessere dei tre figli dimostrando che il rispetto reciproco può persistere anche dopo la dissoluzione di una relazione sentimentale.

Separazione e nuova fase di convivenza civile

Il periodo che ha separato gli ex ha visto una transizione graduale da compagni di vita a co-genitori impegnati. L’annuncio della separazione è stato confermato all’inizio del 2025, ma le cause specifiche non sono state divulgate, lasciando spazio a una gestione privata dei problemi. Entrambi hanno condiviso con il pubblico che la loro priorità resta la crescita armoniosa dei bambini, evitando conflitti inutili.

Questo approccio ha favorito un clima di cooperazione che si è tradotto in gesti concreti di collaborazione quotidiana.

Le dimostrazioni di amicizia su Instagram

Il 7 ottobre 2026, Alessia Cammarota ha pubblicato una storia su Instagram in cui compare Aldo Palmeri a casa sua. Il video, breve ma ricco di ironia, mostra i due mentre si lanciano battute scherzose, dimostrando una dinamica ludica ancora presente tra loro. La scenetta inizia con la frase “Ora non iniziate”, proseguendo con una serie di osservazioni divertenti sulla presunta cecità di Aldo e una finta congiuntivite. Il tono leggero del contenuto ha subito messo a tacere le voci di un eventuale attrito, suggerendo che la loro amicizia è più forte di qualsiasi eventuale rancore.

Le battute del video

Durante la clip, Alessia invita Aldo a “venire qua” e lo stuzzica sul fatto di essere “cieco da un occhio”, proseguendo con la battuta che “deve fare il taxi” e che “vorrebbe ficcarlo sotto con la macchina, ma finirebbe in galera”. Queste frasi, pur sembrando spensierate, hanno un significato più profondo: mostrano come i due riescano a trasformare una storia personale complessa in momenti di leggera ironia contribuendo a rafforzare un legame basato su rispetto e complicità.

Rumors e ipotesi: il caso del piede e del nuovo partner

Prima dell’esplosione di questo video, ad agosto dell’anno precedente, la coppia era al centro di diverse speculazioni. Un’immagine pubblicata da Aldo, che mostrava il piede di una donna, aveva alimentato i sospetti su un possibile ritorno di fiamma. Successivamente è emerso che il piede non apparteneva a Alessia, ma a una terza persona, smontando la teoria del rincontro romantico. Parallelamente, circolavano voci secondo cui Alessia avesse iniziato una frequentazione con un ex amico di Aldo, legato a una conoscente comune. Nessuna di queste affermazioni è stata confermata, ma hanno mantenuto alto l’interesse del pubblico.

Reazioni del pubblico

I fan hanno accolto con entusiasmo il video condiviso su Instagram, interpretandolo come prova tangibile di una relazione amichevole tra i due ex. Molti hanno commentato la calma con cui hanno gestito la fine del loro matrimonio, lodando la capacità di mettere al primo posto il benessere dei tre figli. Altri, invece, hanno espresso delusione per l’assenza di segnali di riconciliazione, confermando che le loro speranze di un ritorno di amore non trovano riscontri concreti.

Nonostante le voci di gossip e i tentativi di interpretare ogni gesto come un indizio di riconciliazione, la realtà rimane quella di due persone che, pur avendo concluso la loro storia d’amore, hanno scelto di mantenere un rapporto rispettoso e sereno per il bene dei loro figli.